Neumünster : Am Kamp: Streit um geschützten Knick

Die Stadt bricht ein Versprechen von 2013 und bringt damit Anwohner auf die Palme.

von Rolf Ziehm

05. Mai 2018, 07:27 Uhr

Nicole Janssen, Frank Dankert und weitere Anlieger des Lavendelwegs in Tungendorf sind empört: „In einer Nacht-und-Nebel-Aktion hat die Wobau den geschützten Knick zur Straße Am Kamp komplett beseitigen lassen“, sagt Dankert. Die Anwohner sehen ihre schon vor fünf Jahren geäußerten Befürchtungen nun bestätigt.

Noch vor dem Bau der Seniorenwohnanlage an der Stelle durch die städtische Wobau gab es Streit. „Wir haben damals schon bemängelt, dass die Bebauung zu dicht an den Knick heranrückt und dieser dadurch Schaden nimmt“, sagt Dankert.

Der damalige Chef der Umweltbehörde und der Bauaufsicht, Heinrich Kautzky, hatte seinerzeit auf eine klare Vereinbarung mit der Wobau hingewiesen: „Der Knick ist geschützt, er bleibt geschützt und muss erhalten bleiben und wieder hergestellt werden, wo er beschädigt ist.“ Das hatte der Wobau-Geschäftsführer Uwe Honsberg mit den Worten bekräftigt: „Wir haben uns verpflichtet, den Knick, der eher eine Hecke war, wieder herzustellen.“ Er werde hinterher schöner aussehen als vorher.

Das hat nicht geklappt, und jetzt ist der Knick erstmal weg – mit dem Segen der Stadt. „Die Beseitigung des Knicks wurde von uns genehmigt“, teilt Anja Schubring von der Unteren Naturschutzbehörde Anlieger Frank Dankert mit.

„Der Knick ist geschützt“, betont Anja Schubring auch gegenüber dem Courier. Die Wobau habe bei der Planung der Bebauung im Bebauungsplan Nr. 56 den erforderlichen Abstand der Gebäude zum Knick jedoch nicht berücksichtigt. Die Hoffnung, dass sich der Knick wieder als Lebensraum entfalten könne, habe sich leider nicht erfüllt. Auch für die unmittelbaren Anwohner sei das eine schwierige Situation gewesen. Schubring: „Die Gehölze wuchsen direkt bis an das Mauerwerk.“ Die Wobau habe im Januar die Stadt konsultiert und wegen der Konfliktlage um eine Ausnahmegenehmigung gebeten. Schubring: „Für die Wobau stand die Optik des Knicks im Vordergrund, für uns der Wert für den Naturhaushalt.“ Bei einem Ortstermin mit der Unteren Naturschutzbehörde, der Wobau und dem Gartenbaubetrieb sei dann ein Kompromiss ausgehandelt worden.

Er besagt, dass der Knick wegkommt. Als Ausgleich lässt die Wobau an der Sudetenlandstraße in der Böcklersiedlung einen neuen 90 Meter langen Knick anlegen und pflanzt zwei Ersatzbäume. „Und wir schaffen nach dem Sommer eine neue Buchenhecke an der Straße Am Kamp“, betont Uwe Honsberg. Das „Bild werde das gleiche sein, aber viel geordneter“. Die Entscheidung der Unteren Naturschutzbehörde sei „nachvollziehbar“ , der Vorschlag mit den Ausgleichsmaßnahmen „gut“.

Den Vorwurf, die Wobau habe beim Bau der Seniorenwohnanlage erforderliche Abstände nicht eingehalten, kann Honsberg nicht nachvollziehen. „Wir haben das gebaut, was genehmigt wurde“, sagt er.