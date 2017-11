TÜV-Report Neumünster : Am häufigsten hapert es beim Licht

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

von Hannes Harding

erstellt am 16.Nov.2017 | 09:00 Uhr

Neumünster | Mehr als 69 Prozent aller Autos, die im vergangenen Jahr an der Tüv-Station in Neumünster die Hauptuntersuchung (HU) absolviert haben, bekamen sofort eine neue Plakette. Bei mehr als 53 Prozent fanden sich sogar gar keine Mängel am Wagen. Aber: 30,7 Prozent der Fahrzeuge hatten erhebliche Mängel. Sie mussten repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die Tüv-Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnte. Absolut verkehrsunsicher waren nur sieben Autos. Das geht aus der Jahresauswertung des Tüv hervor, die jetzt veröffentlicht wurde und auch Rückschlüsse über das durchschnittliche Fahrzeugalter zulässt. Im Schnitt waren die Autos elf Jahre alt und hatte mehr als 130 000 Kilometer auf dem Tacho.

Die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln hat sich demnach schon zum vierten Mal hintereinander verringert – ein dauerhaft positiver Trend, so der Tüv. In den Augen der Sachverständigen ist dies der Beleg für die Wirksamkeit der unabhängigen und neutralen Hauptuntersuchung, die in der Regel alle zwei Jahre fällig ist und Fahrzeuge mit Mängeln in die Reparaturbetriebe schickt. Dadurch würden die Autofahrer angehalten, in einen guten technischen Zustand ihres Fahrzeugs zu investieren.

Tüv-Stationsleiter Peter Till freut sich zwar über den positiven Trend bei der Mängelquote, sagt aber auch: „Besonders freuen würde es uns, wenn der kurze Check der Beleuchtungsanlage vor Fahrantritt zur Regel würde.“ Dass die Beleuchtungsanlage nämlich mitunter stiefmütterlich behandelt wird, zeigt auch die Verteilung der Mängelgruppen. Hier liegt „Licht, Elektrik“ in der Statistik weit vorne. Und das, obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen sei. Allerdings ist die Quote der erheblichen Mängel in diesem Bereich erneut gesunken. Daran haben nach Einschätzung der Experten auch die Hersteller mit der Entwicklung von langlebiger Technik (etwa LED) ihren Anteil.

Insgesamt ergibt sich in der TÜV-Statistik als Reihenfolge für die am häufigsten auftretenden Mängelgruppen „Licht, Elektrik“, „Umweltbelastung“, „Achsen, Räder, Reifen“ und „Bremse“

Je älter die Fahrzeuge sind, desto höher ist die Zahl derjenigen, die im ersten Anlauf keine Plakette bekommen. Die aktuellen Zahlen belegen: Bei der ersten Hauptuntersuchung im Alter von drei Jahren finden sich bei 5,8 Prozent der Autos erhebliche Mängel. Im Alter von fünf Jahren sind es schon 11,1 Prozent und so geht es weiter bis zu den Elfjährigen, von denen 30,1 Prozent zur Reparatur in die Werkstatt müssen.

Die durchschnittliche Laufleistung, die neben dem Alter auch als Grund für den Verschleiß und somit für Mängel anzusehen ist, liegt jetzt bei den Dreijährigen bei 50 123 Kilometern und bei den Elfjährigen bei 136 130 Kilometern auf dem Tacho.