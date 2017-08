Bierbrau-Projekt : Altes Brauhandwerk lebt wieder auf

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

Neumünster | 31 Jahre nach dem Ende der Holsten-Brauerei an der Brachenfelder Straße wird in Neumünster wieder Bier gebraut. Mit ihrer „Wittorfer Brauerei“ im Gewerbehof H.G. Schmidt an der Wrangelstraße 12 haben sich Torsten Behrend (53) und Henning Freese (37) einen Traum erfüllt.

Wie schon länger beim Tischtennis bilden beide jetzt auch geschäftlich ein eingespieltes Doppel. Behrend wollte nach 25 Jahren Schreibtischarbeit etwas ganz anderes machen, hat seine Geschäftsanteile an einem Ingenieurbüro verkauft und genießt das Leben als Frührentner und „Azubi im 2. Lehrjahr zum Hobbybrauer“. Freese: „Ich habe mal Wirtschaftsinformatik studiert, bin auch noch Teilzeitmanager bei einer Bank, aber seit zehn Jahren Hobbybrauer und gebe auch Kurse.“

Ihre Philosophie ist einfach. „Wir haben Lust, gutes Bier zu brauen, und wollen das auch den Neumünsteranern zeigen“, sagt Freese. Beim offenen Brautag wie gestern geht deshalb das Tor auf. Die Brauer schenken aus, um zu schauen, was bei den Neumünsteranern gut ankommt. „Ziel ist es, bis zu zwölf Bierstile anbieten zu können und unseren Gästen eine kleine Reise durch die Bierwelt anzubieten“, sagt Behrend.

Und so experimentieren und brauen sie vom untergärigen Pilsener bis hin zum Westcoast India Pale Ale. „Das typisch Neumünsteraner Bier, das schon Hinselmann gebraut hat, war ein obergäriges Braunbier. Das war früher das Bier der Arbeiter. Wir versuchen, das wiederzubeleben“, sagt Freese.

Die Ausrüstung mit computergesteuertem Maische-Behälter und Sudpfanne ist professionell. Pro Tag können so bis zu 1000 Liter Bier gebraut werden, die dann allerdings noch in den zehn Gärtanks mit insgesamt 8000 Litern Fassungsvermögen reifen müssen. „Das Bier dort ist in vier bis sechs Wochen fertig. Manche Sorte wie etwa Stout bekommt aber eine längere Reifungszeit, das dürfen dann schon mal sechs Monate sein“, sagt Freese.

Die Resonanz der Testtrinker ist gut. „Noch ist das eine Privatveranstaltung. Wir verkaufen nichts. Noch nicht“, sagt Torsten Behrend. Die Männer der Wittorfer Brauerei warten noch auf die Genehmigung für die Nutzungsänderung der ehemaligen Industriehalle, in der einmal die Webmaschinen der Tuchfabrik Bartram standen. Zu der haben beide sogar eine persönlich Beziehung. „Der Opa Willi von Henning und meine Mutter Mina haben hier gearbeitet“, sagt Torsten Behrend.

Noch läuft die Wittorfer Brauerei im Testbetrieb. „Wir experimentieren, aber es schmeckt von Tag zu Tag besser“, sagt Behrend. Und der Ausbau geht voran. Neben den zehn Gärtanks sind vier Ausschanktanks geplant, die unter der Decke des integrierten Schankraums montiert und direkt mit der Zapfanlage verbunden werden. Zurzeit wird das Bier noch in kleine 20-Liter-Fässer abgefüllt. Doch die Flaschen stehen schon auf dem Hof, und in zwei Wochen kommt die bestellte Flaschenabfüllanlage.

von Rolf Ziehm

erstellt am 20.Aug.2017 | 09:15 Uhr