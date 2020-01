Grossenaspe : Altenclub in Großenaspe wächst auf 213 Mitglieder

Der erste Vorsitzende Wolfgang Balanski steht dem zweitgrößten Verein im Dorf vor.

Avatar_shz von

23. Januar 2020, 16:54 Uhr

Rege Beteiligung herrschte auf der Jahreshauptversammlung des Altenclubs Großenaspe in Matthießens Festhalle. Der Einladung des Vorstandes waren 90 Mitglieder gefolgt, um einen ebenso unterhaltsamen wie kurzweiligen Nachmittag zu verbringen.

Der erste Vorsitzende Wolfgang Balanski konnte über ein abwechslungsreiches Jahr mit vielen Veranstaltungen, Festen und Ausflügen berichten, an denen 1088 Mitglieder teilnahmen. Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Mitgliederzahlen, die auf 213 angewachsen ist. „Als zweitgrößter Verein der Gemeinde ist der Altenclub Großenaspe ein wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft“, so Bürgermeister Torsten Klinger, der sich in seiner Rede auch für die gute und konstruktive Zusammenarbeit bedankte. Die gute Gemeinschaft der Mitglieder begeisterte auch Jochen Stölting, der sich nach den positiven Erfahrungen seines ersten Amtsjahres als zweiter Vorsitzender wieder zur Wahl stellte und wiedergewählt wurde.

Ein wichtiger Bestandteil der Jahreshauptversammlung waren wieder die Ehrungen für Mitgliedschaften von mehr als 20 Jahren. Insgesamt elf Senioren wurden für ihre 20- oder 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Bevor es zum gemütlichen Teil mit Kaffee und Kuchen überging, versprach Wolfgang Balanski den Mitgliedern wieder ein abwechslungsreiches Jahr.