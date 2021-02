Alte Sandkastenliebe rostet nicht

Edeltraud (80) und Friedhelm Brandt (81) kennen sich schon aus Kindertagen und feiern heute diamantene Hochzeit

von Rolf Ziehm

02. Februar 2021, 15:21 Uhr

Neumünster | Heute feiern Edeltraud (80) und Friedhelm (81) Brandt aus der Gartenstadt ihre diamantene Hochzeit. Gefeiert wurde am 3. Februar 1961 in Friedhelms Geburtsort Bendingborstel/Kreis Verden. „Bei der kirchlichen Hochzeit im Nachbarort Kirchlinten herrschte ein fürchterliches Schneegestöber“, sagt Friedhelm Brandt.

„Wir kennen uns schon aus Sandkastenzeiten. Friedhelms Eltern hatten eine kleine Landwirtschaft als Nebenerwerb“, sagt Edeltraud Brandt, die aus Einbeck im Solling stammt.

Wohnung und Arbeit fand das Paar in Bremen. „Ich bin gelernter Dreher, habe beim Borgward-Nachfolger Rheinstahl Hanomag gearbeitet und später die Meisterprüfung im Dreherhandwerk abgelegt“, sagt Friedhelm Brandt. 1968 zog die Familie, die um die Söhne Olaf (*1962) und Torsten (*1968) gewachsen war, nach Neumünster.

Friedhelm Brandt fand Arbeit bei der Neumag, die von 1955 bis 1958 schon sein Lehrbetrieb war. An der Christianstraße wirkte er mehr als 20 Jahre lang als Ausbildungsmeister. Edeltraud Brandt arbeitete als Wäschereifachangestellte bei der Wäscherei Meier an der Wippendorfstraße, war aber „lange Zeit im Hauptberuf Hausfrau und Mutter“, wie sie sagt: „Eine muss ja die Kinder erziehen.“

1970 war für die Familie ein wichtiges Jahr, denn die Brandts entschlossen sich, am Bauprojekt „Neue Gartenstadt“ teilzunehmen. Acht Mann bauten in Selbsthilfe acht Häuser, 1972 war Einzug an der Einsteinstraße.

Bekannt ist Friedhelm Brandt in Neumünster als engagierter Gewerkschafter der IG Metall und ehrenamtlicher Kommunalpolitiker und Sozialdemokrat. 1968 trat er in die SPD ein. Von 1974 bis 1978 und noch einmal von 2000 bis 2008 war er Ratsmitglied. Für die Gartenstadt setzte er sich unter anderem als Schiedsmann und als Vorsitzender des Stadtteilbeirats ein.

Eine besondere Wegmarke war das 1980 von etwa 80 Aktiven fertiggestellte Gemeinschaftshaus Gartenstadt an der Domagkstraße. Friedhelm Brandt war der Vorsitzende des Trägervereins und leitete auch den Bauausschuss. Das Gemeinschaftshaus entstand auch, weil die Siedlergemeinschaft mit dem Abriss des Forsthauses im Stadtpark ihren Versammlungsort verloren hatten. „So viel Eigenleistung wäre heute wohl nicht mehr denkbar“, meint Friedhelm Brandt. Das sah der Kultusminister Professor Walter Braun schon damals so, als er bei der Einweihung von einer „beispielhaften Bürgerinitiative“ sprach.

Das Diamant-Paar ist seit dem Jahr 2000 in Rente und freut sich an Haus, Garten und Rauhaardackel Paula. Natürlich waren auch Reisen angesagt und Edeltraud Brandts kreative Ader zeigt sich an den Werken der ambitionierten Hobbymalerin.

Der ganz besondere Ehrentag steht nun unter dem Damoklesschwert der Corona-Pandemie. „Wenn wir, die Familie und unsere Freunde sie überstehen, feiern wir im Sommer ein großes Fest“, sagen Edeltraud und Friedhelm Brandt hoffnungsvoll.