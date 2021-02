Neumünster : Als die großen Stars im „Corso“ auftraten

In theaterlosen Zeiten können Erinnerungen an große Bühnenereignisse eine Hauptrolle übernehmen.

19. Februar 2021, 17:01 Uhr

Das Theater in Neumünster muss – coronabedingt – Pause machen. Die Zukunftsaussichten sind ungewiss. Der Kulturentzug schmerzt. Da kann „Theater von gestern“ ein wohltuendes Gastspiel sein: Bühne frei für Erinnerungen! In lockerer Folge präsentiert der Holsteinische Courier Fotografien und Texte von Theater-Sternstunden im „Corso“ der 1970er-Jahre.

Die Flickenschildt macht den „Besuch der alten Dame“, Walter Giller spielt den

„Helden“, Nadja Tiller fragt „Hallo, wer dort?“, Martin Held hat „Freunde und Feinde“ und Curd Jürgens ist „Im Zweifel für den Angeklagten“... Großes Theater – große Namen.

Und der frühere Courier-Fotograf Walter Erben hat sie vor seiner Kamera: Götz George, Paul Hubschmid, Ellen Schwiers, Renè Deltgen, Heinz Reincke, Hans-Joachim Kulenkampff, Marianne Hoppe, Rudolf Schock, Elke Sommer und Will Quadflieg – um nur einige zu nennen.

Die Schwarz-Weiß-Fotografien von Walter Erben sind oft vor Beginn der Aufführungen in den kargen Künstlergarderoben des „Corso“-Theaters entstanden.

Für Interviews mit den Akteurinnen und Akteuren ist die langjährige Courier-Redakteurin Karin de Paoli zuständig. Ihre Arbeit ist gekennzeichnet von hoher Professionalität im beruflichen Umgang mit Menschen. Charmant und perfekt in der

Kunst des feinen Zuhörens kann „d. P.“, wie ihr Kürzel lautete und sie in der Redaktion genannt wurde, prominente „Theaterleute“ in Gesprächslaune bringen.

Eine professionelle und handwerklich gründliche Begleiterin der Theaterkultur in

Neumünster ist Karin Hartmann. Seit der Theatersaison 1969/70 bespricht sie Aufführungen von Gastbühnen und vom Landestheater für den Holsteinischen Courier. Ihre große Liebe ist – und wird es immer bleiben – das Theater! Wie wunderbar sich große Leidenschaft und profundes Wissen miteinander verbinden, machen seit über 50 Jahren ihre Rezensionen beeindruckend deutlich.

Die Buchstaben „Corso“ stehen über 20 Jahre für das Theater in Neumünster. Zuvor als „TuLi“ (Tungendorfer Lichtspiele) und „Corso-Lichtspiele“ genutzt, wurde das Kino 1963 umgebaut. Mit der Saison 1964/65 zog der gesamte Theater- und Konzertbetrieb an den Stadtrand. Vorbei war damit die Ära der „Tonhalle“ am Großflecken, wo nach dem Krieg die Bühne war für Schauspiel, Oper und Operette, Ballett, Konzert und Lesung.

Beide Spielstätten – „Tonhalle“ wie „Corso“ – waren immer auch Spielstationen bekannter Tournee-Theater. Deren Besetzungslisten erzählen, dass auch die Großen der Bühnenkunst in der Provinz aufgetreten sind und dem Publikum unvergessene Sternstunden des Theaters bescherten. Seit über 30 Jahren hat das kulturelle Spektrum der Schauspielkunst seine Bühne im Theater in der Stadthalle, das am 8. April 1986 eingeweiht wurde.