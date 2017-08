Historische Fotoaufnahmen : Als der Teich noch eine Furt für Pferdegespanne hatte

vergrößern 1 von 1 Foto: Fundus Büttner 1 von 1

Historische Fotoaufnahmen von Neumünster können auch heute noch hilfreiche Ideen zur Gestaltung liefern. So auch eine 1908 an einen „Herrn Wohlgeboren Leutnant von Schrader“ adressierte Postkarte aus dem Fundus des Brachenfelder Hobby-Heimatforschers Hermann Büttner. Der Blick des Fotografen geht von der Kieler Brücke über den Teich in Richtung Gänsemarkt. Statt der heute immer wieder verdreckten Schmuddelecke zeigt sich der Teich Anfang des 20. Jahrhunderts leicht gerundet. Ähnliches überlegen die Stadtplaner auch aktuell wieder.

Rechts neben dem Rowedderschen Haus (in der Bildmitte) führte zu dieser Zeit sogar noch eine Furt in den Teich, durch die Gespanne das Gewässer durchfahren konnten. Das war mit dem 1834 fertiggestellten Bau der Kieler Brücke im Zuge der Chaussee von Altona nach Kiel nicht mehr notwendig. Am freigelegten Brückenbogen beim Eiscafé Venezia kann man einen Stein sehen, der unter einer Krone die Initialen des dänischen Königs Friedrich VI. und die Jahreszahl 1834 zeigt. In diesem Jahr war die erste befestigte Straße durch Holstein fertig gestellt worden.

Der Name Rowedder ist eng mit Neumünsters Geschichte als Tuchmacherstadt verbunden. Die Fabrik der Tuchdynastie stand an der Christianstraße, wo heute das Parkcenter ist. Die Gebäude der Fabrik wurden 1974/75 für den Bau des 1976 eröffneten Parkcenters abgerissen. Auch das Roweddersche Haus am Teich ist längst Geschichte. Heute steht an der Stelle der Döner-Imbiss Ali Baba.

Gut zu sehen auf der historischen Postkarte ist auch das alte Courier-Haus links neben Rowedder. Es wurde 1893 erbaut und im April 1945 bei einem alliierten Luftangriff durch Fliegerbomben vollständig zerstört. 1949 durfte der Holsteinische Courier wieder erscheinen. 1954 wurde an der Stelle das neue Courier-Haus eingeweiht. Aber auch das ist Geschichte: Das Courier-Haus am Gänsemarkt 1-3 musste bekanntlich dem Bau der Holsten-Galerie weichen und wurde 2014 abgerissen. Heute hat der Courier sein Verlagshaus ein paar Meter weiter am Kuhberg 34.

Bleibt auf dem historischen Foto noch das helle Gebäude rechts hinter Rowedder. Es erinnert zwar leicht an das Gebäude der Commerzbank, doch dieser Eindruck trügt. Es muss sich um einen Vorgängerbau an der gleichen Stelle handeln, denn das heutige Gebäude der Commerzbank wurde erst 1922 nach den Plänen des Architekten Leo Stapf gebaut. Heimatforscher Hermann Büttner vermutet, dass es sich um das damalige Wohnhaus der Fabrikantenfamilie Kracht handelt.

Und wer ganz genau hinschaut, kann auf dem Gänsemarkt zwei Litfaßsäulen, einen Verkaufskiosk und rechts im Bild ein Pferdefuhrwerk auf dem Kuhberg erkennen.



von Rolf Ziehm

erstellt am 07.Aug.2017 | 19:05 Uhr