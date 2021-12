Handballer aus Neumünster : Alles oder nichts: SG Wift startet in die Oberliga-Abstiegsrunde

THB Hamburg 03 stellt sich am Sonntag um 13 Uhr am Hansaring vor. Vollgas wird gefragt sein.

Neumünster | Es beginnt wieder bei null. Die SG Wift startet in der Abstiegsrunde der Handball-Oberliga der Männer gleich mit einem Heimspiel. Zu Gast ist am Sonntag um 13 Uhr das Team Hoisbüttel/Bergstedt (kurz THB) Hamburg 03 in der KSV-Halle. Beide Teams belegten in der Vorrundenstaffel jeweils Rang 7. Wift mit 4:10 Punkten, die Hamburger mit 3:11 Zählern. Klar ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.