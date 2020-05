Neue Geschäftsidee : Alle wollen in Wasbek eine Spargelreihe mieten

Tanja Kay und Tim Wilczek aus Wasbek bieten Spargel zum Selbststechen an und landen damit einen Erfolg.

Avatar_shz von

17. Mai 2020, 16:02 Uhr

Zufriedene Gesichter und gut gefüllte Körbe mit frisch geerntetem Spargel gab es jetzt bei Volker Blankenberg und Rüdiger Langer: Die beiden gehören zu den zahlreichen Anhängern des „Königsgemüses“, die sich eine Spargelreihe gemietet haben. Seit dieser Saison bieten Tanja Kay und Tim Wilczek auf ihrem zwischen Wasbek und Ehndorf gelegenem Spargelfeld die Möglichkeit an, bis zum Ende am 24 Juni eine der Reihe zum Selbststechen zu mieten.

„Was mit Himbeeren und Erdbeeren möglich ist, könnte doch auch mit Spargel funktionieren“, dachten sich die beiden Wasbeker. „Außerdem wollten wir die Gelegenheit nutzen, um den Menschen Landwirtschaft und Natur näherzubringen“, erklärt Tim Wilczek. Offensichtlich hat das Paar damit den Nerv der Zeit getroffen, denn die Resonanz war groß. Bis auf ein paar Reihen zur Eigennutzung sind die meisten vermietet, an Familien und „Stechgemeinschaften“ aus Freunden, Nachbarn oder Kollegen. Seit Anfang der Saison kommen den ganzen Tag im Wechsel Jung und Alt, um „ihren“ Spargel zu ernten. Die Erträge schwanken, je nach Witterung. Durchschnittlich kommen so ein bis zwei Kilo pro „Stechdurchgang“ zusammen.

Zum „Sattwerden“ reicht das allemal. Doch das ist für viele nicht der einzige Grund. Denn neben der Möglichkeit, sich jederzeit mit selbstgestochenem Spargel aus der eigenen Reihe zu versorgen, zählen Entspannung und Spaß zu den Beweggründen für diese Entscheidung.

Besonders für die Kinder, deren Bewegungsraum während der „Corona-Zeit“ doch erheblich eingeschränkt war und teilweise noch ist, ist das ein Gewinn. „Hier können sie sich frei bewegen und lernen auch noch etwas über die Natur“, so Tim Wilczek, der in diesem Tagen viele Fragen zum Thema Landwirtschaft beantworten muss. Bis 2024 haben Tanja Kay und Tim Wilczek die Fläche gepachtet – und so wie es aussieht, werden Spargelfans auch in Zukunft hier die Möglichkeit zum Selbststechen haben.