FEK-Geschäftsführer Neumünster : Alfred von Dollen geht in den Ruhestand: „Ich bin immer gern zur Arbeit gegangen“

Der Geschäftsführer des Friedrich-Ebert-Krankenhauses, Alfred von Dollen (70), geht am 30. September in den Ruhestand.

von Gunda Meyer

25. September 2020, 08:00 Uhr

Am 30. September ist Schluss: Alfred von Dollen geht nach 24 Jahren als Geschäftsführer des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) in den Ruhestand. Mit Courier-Redakteurin Gunda Meyer spricht der 70-Jährige über seine Pläne, warum er zu Beginn seiner Tätigkeit fast wieder gegangen wäre und darüber, was er am meisten vermissen wird.