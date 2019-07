Bordesholm : Alarm im Heizungsraum

Es steig Rauch auf. Die Bordesholmer Feuerwehr hatte einen Einsatz im Caspar-von-Saldern-Weg.

von shz.de

21. Juli 2019, 14:28 Uhr

Kurz nach 11 Uhr wurde die Bordesholmer Feuerwehr am Sonntag zu einem Einsatz in den Caspar-von-Saldern-Weg gerufen. In einem Einfamilienhaus schreckte eine Alarmanlage, die im Heizungsraum installiert war, die Bewohner auf. Im Heizungsraum hatte sich aus unbekannten Gründen Rauch entwickelt. Geistesgegenwärtig wurde vom Hausbesitzer die Heizung mit dem Notausschalter ausgeschaltet, die Gaszufuhr mit einem Nothebel unterbrochen und der Strom abgeschaltet. Die alarmierte Feuerwehr erkundete mit einem Angriffstrupp, der mit einem Gasmessinstrument ausgerüstet war, unter schwerem Atemschutz den Heizungsraum sowie anschließend das gesamte Gebäude. Außerdem wurde die Hauptgasleitung von Mitarbeitern der Versorgungsbetriebe Bordesholm unterbrochen. Es wurde von den Kameraden kein ausströmendes Gas festgestellt. Auf unbekannte Weise müssen sich Abgase im Heizungsraum gesammelt und den Alarm ausgelöst haben. Der Hausbesitzer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst betreut.