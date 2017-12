Adventslicht in Neumünster : Aktion Adventslicht bescherte die kleine Sofia

vergrößern 1 von 2 Foto: Vaquette 1 von 2

von Gabriele Vaquette

erstellt am 02.Dez.2017 | 09:00 Uhr

Neumünster | Als Sofia mit ihren Geschwistern Malina und Ben auf die Welt kam, merkten ihre Eltern Angelika (29) und Mike (42) sofort, dass etwas nicht stimmte. Die heute Dreijährige hatte eine Gaumenspaltung, außerdem war das Hören gestört, sie schielte und sie war verzögert. Drillinge sind an sich schon ein großes Paket für Eltern – aber in diesem Fall stellte das Sorgenkind das Paar aus der Gartenstadt vor eine besondere Lebenssituation – ein Fall für die Aktion Adventslicht.

„Sie hörte zwar, konnte das aber nicht richtig umsetzen, auch das Laufen hat sie verspätet gelernt. Sie kann auch noch nicht sprechen, verständigt sich mit uns mit Blicken und Lauten“, sagt Mutter Angelika. Die beiden Geschwister sind dagegen kerngesund, fordern aber auch ihr Recht. Mit Sofia waren die Eltern bei diversen Ärzten, ihre Gaumenspalte wurde operiert, der nächste Krankenhausaufenthalt steht an. Die Kleine geht in die Lebenshilfe-Kita, wird dort gefördert, erhält außerdem Physiotherapie. „Sie ist ein fröhliches Kind, sie kuschelt so gerne in Mamas Arm und ist menschenbezogen. Außerdem ist sie kämpferisch, man merkt, wie sie dazulernen möchte“, sagen die Eltern, die es nicht leicht haben – auch finanziell. Mike Ott hat zwar einen Job im Sicherheitsdienst, aber er ist Alleinverdiener, die Dienstzeiten sind lang. Uta Winkelmann von der Aktionsgemeinschaft zur Förderung Behinderter und Benachteiligter sorgte für eine vorweihnachtliche Bescherung: Eine lilafarbene Winterjacke, Hosen, bunte Winterstiefel und ein Kuschelpferd für Sofia, ein wetterfester Winteranzug, Jacke, Hose und ein Spielhubschrauber für Ben, ein trendy „Elsa“-Kleid, Jeans und eine Regenjacke für Malina und auch Spielzeug für Ben. „Wichtig ist uns, dass die Kinder gerade in der Kita adrett und sauber angezogen sind. Deswegen sind wir für jede Hilfe, die wir kriegen, sehr dankbar“, betonten die Eltern.

>Das Spendenkonto bei der Sparkasse Südholstein lautet IBAN DE 23 2305 1030 0000 2828 20.