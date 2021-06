Im Kinderferiendorf Neumünster : Akrobaten, Clowns und Seiltänzer für Zirkusprojekt gesucht

Im Kinderferiendorf geht es am Ende der Ferien rund: Der Mitmachzirkus Traber ist zu Gast

27. Juni 2021, 16:32 Uhr

In der letzten Ferienwoche veranstalten das Team des „Dock 24“ und der Familienzirkus Traber einen Mitmach–Zirkus im Kinderferiendorf. „Unser erster Halt im Kinderferiendorf war schon 2004 und somit eine Weile her. Wir freuen uns, wieder etwas dort zu machen. Wir haben viel Platz und eine wunderbare Atmosphäre,“ schwärmt Ulf Schloßbauer Einrichtungsleiter des „Dock 24“. Sein Team sucht nun 6- bis 14-Jährige, die mitmachen.

Mit den weiteren Lockerungen der Corona-Verordnung ist wieder einiges möglich. Mit viel Spaß und Bewegung werden die Angebote an die jeweils tagesaktuellen Bestimmungen angepasst.

Großes Zelt fürs echte Zirkusgefühl

Bereits im Vorwege errichtet der Familienzirkus Traber das 18 Meter große Zelt und sorgt für ein echtes Zirkusgefühl. In der Woche vom 26. bis 31. Juli wird täglich in kleinen Gruppen geprobt. Höhepunkt ist dann die Zirkusvorstellung am Sonnabend, 31. Juli. Gemeinsam mit der Zirkusfamilie Traber und dem Team des „Dock 24“ arbeiten die 6- bis 14-Jährigen fünf Tage für die große Zirkusvorstellung. „Wir freuen uns schon jetzt auf viele Artisten, Akrobaten und andere Darsteller aus Neumünster, die uns unter dem Manegendach verzaubern“, erklärt Annika Carstens vom „Dock 24“ und stellt bereits einige Requisiten zusammen.

Im Zirkus gib es viel Neues, Sensationelles und Fantastisches. Ob als Fakir durch brennende Reifen zu springen oder auf dem Nagelbrett liegend das Publikum zu verblüffen, auf dem Einrad Bälle zu jonglieren, als Clown andere zum Lachen zu bringen oder sich nur mit Muskelkraft am Vertikalseil hoch über der Manege einzuwickeln – alles ist möglich.

Show am 31. Juli

Wenn die Kostüme geschneidert sind und die Zirkusnummern geprobt sind, heißt es am 31. Juli dann „Vorhang auf, nun beginnt die Show“. Alle Artisten freuen sich darauf, dann endlich ihre Zirkusnummern zu präsentieren.

Alle Artisten, die sich angesprochen fühlen, können sich über www.ferienspass-nms.de unter dem Suchbegriff „Zirkus“ anmelden. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 45 Euro.