Neumünster : Airbrush-Kunst am Brunnenkamp

Christoph Linker sprayt ein Porträt des Sängers Lil Peep an die Wand einer Musikkneipe.

von Gabriele Vaquette

16. Oktober 2018, 17:56 Uhr

„Cool“, „ungewöhnlich“: So lauteten die Kommentare für Airbrush-Künstler Christoph Linker, der zwei Tage lang ein Porträt des Sängers Lil Peep mit seiner Farbpistole auf die Fassade des Hauses Brunnenkamp 18 zeichnete. „Das ist in Gedenken an den Sänger, der 2017 starb“, sagt Linker.

Matthias Stutz hat das Airbrush-Werk in Auftrag gegeben. Der 37-jährige Gastronom, der in Neumünster ein Tattoo-Studio betreibt und seit drei Jahren in Wasbek lebt, ist Fan des Rappers, der nur 21 Jahre alt wurde. Linker platzierte außerdem einen Pink Panther und Maggie Simpson, das jüngste Mitglied der Comic-TV-Familie, ins Porträt. Auf die andere Seite des Hauses zeichnete Linker ein Frauengesicht. „Wenn alles fertig ist, überziehe ich das mit Klarlack, damit es wetterfest wird“, sagt der 56-jährige Neumünsteraner, der seit 20 Jahren Fassaden, Autos und Motorräder verziert und auch für Hobby & Co. tätig war.

Im Haus Brunnenkamp 18, einer ehemaligen Dartkneipe, soll ein neuer Musikclub namens „The Edge“ entstehen, sagt Stutz. Das Klientel solle jung und flippig sein. Die Eröffnung ist für Ende November geplant.