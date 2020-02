Bau- und Vergabeausschuss : Ärger um Baustellen in Neumünster

Die mangelnde Kommunikation zwischen Stadt und Stadtwerken wird zur Chefsache.

07. Februar 2020, 18:19 Uhr

Warum klappt die Abstimmung zwischen Stadtwerken (SWN) und Stadt beim Thema Baustellen nicht? Diese Frage rückte am Donnerstagabend im Bau- und Vergabeausschuss bei der Vorstellung der Bautätigkeiten in diesem Jahr einmal mehr in den Fokus. Hintergrund: Nach jahrelanger Diskussion um die Sanierung der Frankenstraße haben nun die SWN angemeldet, dort das Trinkwassernetz austauschen zu wollen. Das könnte nun erneut zu Verzögerungen führen.

Vor allem Andreas Gärtner (Bündnis für Bürger) zeigte sich verärgert. „Gibt es da keine Möglichkeit, den SWN mal die Leviten zu lesen?“, fragte er. Stadtbaurat Thorsten Kubiak erklärte, das Thema sei mittlerweile Chefsache, man arbeite intensive an einer engeren Verknüpfung. Werde das Kommunikationsproblem allerdings nicht besser, müsse man auch über die erteilten Konzessionen für die Stadtwerke nachdenken. Die SWN dürfen sich nach einer Entscheidung von Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras bei jeder Baumaßnahme der Stadt mit eigenen Projekten einklinken.

Es gebe zwar regelmäßige Gespräche zwischen den Baustellenkoordinatoren beider Häuser, „warum es am Ende doch immer wieder hakt, weiß ich nicht“, schloss Tiefbau-Fachdienstleiter Ralf-Joseph Schnittker an.

SWN-Sprecher Niklas Grewe erklärte auf Nachfrage hingegen, es gebe seit Jahren regelmäßige Abstimmungstermine, die Zusammenarbeit sei „mittlerweile sehr konstruktiv“. Beide Einrichtungen haben Baustellenkoordinatoren, die sich noch enger absprechen sollen.

Zudem diskutierte der Ausschuss auch über die Spielplätze in Gadeland. Der Stadtteilbeirat hatte in seiner Sitzung im Dezember vergangenen Jahres einstimmig beschlossen und beantragt, die Spielplätze in den Straßen Deepenredder, Huuskoppel, Stormweg und Op de Wisch auf „die Prioritätenliste der Stadt Neumünster“ zu setzen und „für Kinder attraktiv und gefahrenlos herzurichten“. Hierzu führte Schnittker aus, am Deepenredder werde der Platz überarbeitet. An allen anderen Standorten sollen aber nur dann Spielgeräte ausgewechselt werden, wenn diese kaputt sind. Dann soll jedes Mal auch der Kinder- und Jugendbeirat mit eingebunden werden. „Da kann es schon mal ein Jahr dauern, bis dann etwas Neues kommt“, machte Schnittker deutlich.