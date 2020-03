Anwohner kommen nicht mehr zu ihren Häusern : Ärger über Schlagloch-Pisten in Neumünster

Nach den andauernden Niederschlägen verspricht die Stadt, diverse Wege in Kürze zu sanieren.

09. März 2020, 15:52 Uhr

Der intensive und seit Wochen andauernde Regen hinterlässt an den nicht geteerten Straßen in Neumünster seine Spuren. Mehrere Anwohner von sogenannten wassergebundenen Wegen haben sich nun zum Teil über den Stadtteilbeirat an die Stadt gewendet, da sie durch die entstandenen Schlagloch-Pisten kaum mehr mit dem Auto zu ihren Grundstücken kommen. Die Stadt verspricht Abhilfe.

Im Zuge von regelmäßigen Straßenkontrollen würde der Zustand der Straßen im Stadtgebiet erfasst, sagt Stadtsprecher Stephan Beitz. „Da sich stärkere oder längere Niederschläge negativ auf den Zustand von wassergebundenen Wegen auswirken, hat ein Mitarbeitender des Fachdienstes Tiefbau und Grünflächen bereits diverse Wege ausgemacht, welche in Kürze saniert werden müssen“, so Beitz. Unter anderem seien der Baumschulenweg in der Böcklersiedlung und der Graskamp in Tungendorf auf der Liste der auszubessernden Wege. Da ein Großteil dieser Wege unter anderem in Landschaftsschutzgebieten oder in Grundwasser-Einzugsgebieten lägen, sei die Art der Sanierung mit den entsprechenden Fachbehörden abzustimmen. Derzeit sei vorgesehen, so Beitz, die Schlaglöcher mit unbelastetem Asphaltfräsgut zu füllen, „da dieses Material eine standfeste und somit langanhaltende Sanierung verspricht“. Anwohner hatten zuvor bemängelt, dass die Stadt zwar regelmäßig die Straßen kontrolliere und die Löcher auffülle, das Füllgut allerdings gerade bei feuchter Witterung sehr schnell wieder ausgefahren oder ausgespült sei.

Hierzu stellt Stadtsprecher Stephan Beitz fest, dass die Häufigkeit der Ausbesserung von wassergebundenen Wegen sich nach dem jeweiligen Zustand der Wege richte und nicht mit Zeitangaben hinterlegt werden könne. „Die Anzahl der Ausbesserungen sind abhängig davon, wie stark ein entsprechender Weg frequentiert ist und wie der Unterbau dieser Wege gestaltet ist.“

Die Anwohner und auch alle anderen Bürger der Stadt könnten jederzeit im Internet unter der Adresse https://www.neumuenster.de/buergerservice/ideen-und-beschwerden

entsprechende Anmerkungen und Hinweise geben.