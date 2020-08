Diakonie : Ämterlotsen helfen in Neumünster durch den Behörden-Dschungel

Der Diakonie-Ämterlotse Heino Ude hat gemeinsam mit dem Betreuer Jan Blessmann ein neues Büro an der Kieler Straße 50.

von Gabriele Vaquette

02. August 2020, 13:27 Uhr

Schwierige Formulare ausfüllen, mit zum Gericht oder zur Bank, eine Übersicht über die aufgelaufenen Schulden zusammenstellen oder auch die Post bewältigen: Die Ämterlotsen der Diakonie Altholstein helfen Menschen seit Jahren, im Papierdschungel der Behörden zurecht zu kommen – einer von ihnen ist Heino Ude. Der 88-Jährige macht das seit sechs Jahren und hat jetzt eine Außenstelle an der Kieler Straße 50 (Hinterhof) eröffnet.

„Das sind sehr vielseitige Aufgaben, die ich gerne mit einem Bild beschreibe. Wir Ämterlotsen sind wie Lotsen auf See. Der Ratsuchende ist noch immer Kapitän seines Lebensschiffes, aber der Lotse kennt das Fahrwasser und die Untiefen“, erklärt Ude. Da die Ämterlotsen und die Schuldnerberatung der Diakonie an die Gartenstraße 30 umgezogen sind, war ihm eines wichtig: „Hier im Vicelinviertel müssen wir weiterhin präsent sein.“ Es sei auch ein Stück Nächstenliebe, Menschen sozusagen durch unbekanntes Fahrwasser zu begleiten.

Mit ihm im Büro-Boot ist der Kaufmann Jan Blessmann (68). Denn beide sind auch gesetzliche Betreuer – Ude seit 2017, Blessmann seit einem Jahr. Beide sind Mitglieder im Betreuungsverein. Betreuer – auch dieser Job ist wie der des Ämterlotsen ehrenamtlich – werden vom Gericht bestellt. Es gibt ein Treffen und dann wird gemäß des Wunsches des Betreuten festgelegt, was der Betreuer tun soll – die Vertretung gegenüber den Behörden und Ämtern, der Versicherung, dem Wohnungswesen oder der Krankenkasse. „Betreute sind nicht entmündigt, sondern es wird genau entschieden, in welchem Bereich der Betreuer tätig werden darf – und das maximal sieben Jahre. Danach gibt es eine erneute Überprüfung. Außerdem muss der Betreuer einmal im Jahr Rechenschaft gegenüber dem Gericht ablegen“, erklärt Heino Ude. Betreuer unterstützten ihre Schützlinge bei bestimmten Aufgaben. „Wir wollen aber die Menschen nicht ändern, sondern sie so lassen, wie sie sind“, stellt er klar.

Jan Blessmann betreibt das Lego-Fachgeschäft vorne an der Kieler Straße und ist seit einem Jahr Betreuer. „Ich finde die Tätigkeit sehr interessant, stehe den Leuten gerne zur Seite, um ihnen zu helfen.“ Aber ein Helfer-Syndrom dürfe man auf keinen Fall haben, betont Ude: „Sowohl gesetzliche Betreuer als auch Ämterlotsen werden entsprechend geschult, unter anderem auch zum Thema Nähe und Distanz. Man darf mit Gefühl arbeiten, muss das aber nicht mit nach Hause nehmen, sondern eine gesunde Distanz wahren.“ Wer sich als Betreuer engagieren wolle, werde zunächst von der städtischen Betreuungsbehörde in einem Eignungsgespräch unter die Lupe genommen und müsse sich eigentlich ständig weiterbilden. Für beide Tätigkeiten sollte man Menschenkenntnis, Gelassenheit, Nervenstärke und gewisse fachliche Kenntnisse mitbringen. Ansprechpartner für ein Engagement als Ämterlotse ist die Diakonie Altholstein.

Als Ämterlotse ist Heino Ude mittwochs von 8 bis 11 Uhr im Büro vor Ort. Als Betreuer sind Ude (01525 / 108 09 03) und Jan Blessmann (0176 / 43 425 305) telefonisch erreichbar.