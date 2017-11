Neumünster : Älteste Buchhandlung der Stadt

vergrößern 1 von 2 Foto: Ziehm 1 von 2

von Rolf Ziehm

erstellt am 16.Nov.2017 | 08:30 Uhr

Neumünster | Eines der ältesten Unternehmen der Stadt feiert runden Geburtstag: „Trio Bücher, Spiele, Musik“ am Kuhberg 20 ist 125 Jahre alt. 1892 gründete der Urgroßvater des heutigen Inhabers Burkhard Möbius (55), Gustav Ihloff, an der Klosterstraße 36 die gleichnamige evangelische Buchhandlung als „Verlag, Sortiment, Buchdruckerei und Buchbinderei“.

„Es war früher gang und gäbe, dass sich Verlage eigene Vertriebswege suchten, deshalb auch Buchhandlungen betrieben und dort nicht nur das eigene Programm, sondern Bücher allgemein verkauften“, sagt Burkhard Möbius, der das Geschäft seit 1989 als Inhaber führt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben nur Buchdruckerei und Binderei an der Klosterstraße, der Buchhandel wechselte an die Johannisstraße 1. „Es hat dann mehrere Umzüge auf dem Kuhberg gegeben“, so Möbius. 1994 ging es zum Kuhberg 28, jetzt ist dort eine Apotheke, 2004 wenige Meter weiter zum Kuhberg 34, wo jetzt das Courier-Verlagshaus steht. Vor fünf Jahren zog Trio dann zum Kuhberg 20 an den Durchgang zur Kaiserstraße. Möbius: „Wir arbeiten uns den Kuhberg durch.“

Die Buchhandlung ist auch heute noch das Kerngeschäft. 2004 kamen mit dem Umzug an den Kuhberg 34 Musikalien und Spiele hinzu. Burkhard Möbius: „Wir sind damals in die Räume von Puppen Popp umgezogen haben einen Teil des Sortiments fortgeführt.“

Bereits 1975 war der Betrieb in die einzelnen Bestandteile Buchhandel sowie Verlag/Druckerei zerlegt worden. Letztere bestanden auch noch bis vor einigen Jahren fort. Gehörte der eigene Verlag christlicher Titel zur DNA des Unternehmens, so prägt auch heute noch christliche Literatur im weitesten Sinne das Programm der Buchhandlung. „Wir sind hier aber sehr offen. Christlich heißt nicht ausschließlich evangelisch. Wir sehen uns als überkonfessionell und ökumenisch“, sagt Burkhard Möbius, der noch zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt und der Buchhandlung zur Feier des Jubiläums eine neue Schaufensterfront zum Kaiserstraßen-Durchgang hin gönnte.