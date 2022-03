Fußball : Aderlass beim SVT Neumünster: Diese Spieler müssen ersetzt werden

Voraussichtlich werden sich zur neuen Saison neun Akteure aus dem Kader des Landesligisten verabschieden. Alleine drei heuern beim PSV an, einer wechselt zum VfR. Zwei andere brechen ihre Zelte in Neumünster ganz ab.

Hohenwestedt | Es waren gemischte Gefühle, die Trainer Thilo Becker nach dem 2:1 „seines“ SV Tungendorf beim MTSV Hohenwestedt beschlichen. Zum einen hatte seine Elf ganz, ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Mitte eingefahren, zum anderen wird genau diese Elf zumindest in Teilen am Saisonende auseinanderbrechen. Voraussichtlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.