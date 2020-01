Weiterführende Schulen in Neumünster : Achte Schulmesse in den Holstenhallen

Am 6. Februar startet die Schulmesse für angehende Fünftklässler in den Holstenhallen. Erstmals ist der Kreisschülerrat dabei.

von Gunda Meyer

21. Januar 2020, 17:02 Uhr

685 Mal muss die Frage geklärt werden: Auf welche weiterführende Schule soll es gehen? So viele Neumünsteraner Viertklässler wechseln in diesem Jahr nämlich in die 5. Klasse. Eine Hilfe bei der Entscheidungsfindung, welche Schule es werden soll, bietet auch in diesem Jahr wieder die Schulmesse, die am Donnerstag, 6. Februar, von 17 bis 19 Uhr in der Halle 2 der Holstenhallen stattfindet. Es ist die achte Auflage.

„Neu ist in diesem Jahr, dass sich auch der Kreisschülerrat an einem Stand präsentieren wird“, erklärt Schulrätin Bettina Becker. Für sie ist es die erste Messe in ihrem neuen Amt, die sie gemeinsam mit Jan Scheel vom Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport auf die Beine stellt.

„Die Messe ist ein phänomenales Alleinstellungsmerkmal für Neumünster – alle Schulen bekommen ein Forum, Eltern und Schüler können sich an einem Ort umfassend informieren“, so Becker weiter. Erwartet werden auch in diesem Jahr wieder rund 1000 Schüler und Eltern.

Alle vier Gymnasien, die sechs Gemeinschaftsschulen mit oder ohne Oberstufe, die Freie Waldorfschule und die drei Regionalen Berufsbildungszentren werden ihr Profil, ihre Konzepte und Betreuungsangebote dort vorstellen. „Die Messe ist ein bewährtes Format, die Schulen stehen aber auch in einem kleinen Wettbewerb, jede will mit ihrem Schwerpunkt überzeugen“, sagt Stadtrat Carsten Hillgruber. Das Forum bleibt auch unter der neuen Schulrätin allein den Neumünsteraner Schulen vorbehalten: „Die Messe bleibt auf Neumünster fokussiert, das ist der richtige Weg“, macht Hillgruber klar.

Die Hilfsorganisation Schüler Helfen Leben ist in diesem Jahr aus terminlichen Gründen nicht vertreten.

Die Schulmesse ersetze nicht die schulinternen Informationsveranstaltungen der einzelnen Schulen, bei denen auch über das Anmeldeverfahren informiert wird, so Bettina Becker.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es wieder eine Schulartempfehlung – entweder für das Gymnasium oder die Gemeinschaftsschule. Seitdem sind die Zahlen der Übergänge von Viertklässlern auf das Gymnasium gesunken von 36,3 auf 32 Prozent, die der Gemeinschaftsschulen hingegen gestiegen von 59 auf 62,8 Prozent. Einen Zusammenhang mit der Empfehlung könne man aber nicht ausmachen: „Es gibt ganz verschiedene Entscheidungsfaktoren, darunter das Wohnumfeld oder zu welcher Schule die Freunde wechseln. Letztlich ist es nur eine Empfehlung, die Eltern entscheiden mit ihren Kindern ganz allein, welche Schule es sein soll“, betont Bettina Becker.

Das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen läuft vom 24. Februar bis zum 4. März.