Ab 1. April : Abwassergebühren in Neumünster sollen steigen

02. Februar 2020, 17:13 Uhr

Die Neumünsteraner müssen ab 1. April mit höheren Kosten für die Schmutzwasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung rechnen. Das sieht die Kostenkalkulation der Stadt vor, die erstmals im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss am Mittwoch und anschließend im Bau- und Vergabeausschuss am Donnerstag in öffentlicher Sitzung vorberaten wird.

So soll die Schmutzwassergebühr von 1,91 Euro pro Kubikmeter auf 1,99 Euro steigen. Hier machen sich der allgemeine Preisanstieg, grundsätzlich steigende Personalkosten, Kostensteigerungen bei den Umlagekosten aus zum Beispiel Mieten sowie maßgeblich gestiegene Kosten für die Verwertung von Klärschlamm bemerkbar. Da helfe auch eine höhere Abwassermenge an sich nicht mehr, um die Preise stabil zu halten, heißt es in der Vorlage der Stadt für die Kommunalpolitik. Zuletzt war die Gebühr 2014 von 2,07 Euro pro Kubikmeter gesenkt worden.

Beim Niederschlagswasser ist ein Anstieg von 0,27 Euro pro Quadratmeter auf 0,36 Euro geplant. Hier ist die ehemalige Überdeckung mittlerweile weitgehend aufgebraucht, nachdem die Gebühren 2014 deutlich von 0,61 Euro pro Quadratmeter auf 0,27 Euro gesenkt worden waren. Allgemeine Preissteigerungen und Tarifentwicklungen machen sich negativ bemerkbar.

Endgültig über die Gebührenanhebungen entscheiden wird die Ratsversammlung am Dienstag, 18. Februar, im Ratssaal.