Neueröffnung in Stolpe : Abtauchen in die Urzeit

Der Stolper Kräuterpark wird zum Urzeithof. Am Sonnabend ist die Eröffnung.

von shz.de

20. Juni 2019, 19:49 Uhr

Für viele Besucher war der Kräuterpark Stolpe ein liebgewordener Anlaufpunkt für Kulturveranstaltungen, Vernissagen, eine Vielzahl von Kräutern oder für einen gemütlichen Kaffeebesuch. Inzwischen ist der ehemalige Kräuterpark verkauft. Auf einem großen Teil des Geländes soll Bauland entstehen. Geblieben ist der Kern der Anlage, der ab Sonnabend mit neuem Leben erfüllt werden soll: Der Urzeithof aus Fehrenbötel zieht dort ein.

„Für uns war es ein Glücksgriff“, sagen Katrin Mohr und Dr. Frank Rudolph, die am Sonnabend die Tore ihres Urzeithofes unter dem Dach des einstigen Kräutergartens eröffnen.

„Die Leidenschaft für die Paläontologie, sprich das Interesse an Fossilien, ist früh im Alter von gerade einmal fünf Jahren ausgebrochen“, sagt Katrin Mohr. Mit fünf Jahren sammelte sie auf den Äckern in Fehrenbötel Steine und wollte ein eigenes Steinmuseum haben. Der Jugendtraum der gelernten Industrieelektronikerin hat sich 2010 mit der Eröffnung des eigenen Museums in Fehrenbötel verwirklicht.

Veränderungen in der Familie haben allerdings für einen Neubeginn gesprochen. Mit ihrem Lebensgefährten Dr. Frank Rudolf und den Töchtern Amelie, Miriam und Isabell hat Katrin Mohr in Stolpe ein neues Zuhause gefunden. Hier heißt es jetzt Millionen Jahre alte Zeitzeugen zu sortieren, katalogisieren, letzte Hand in den Ausstellungsräumen des neuen Urzeitmuseums anzulegen, Exponate wie fossile Haizähne, Skelette, Knochenfunde, Ammoniten und mehr zu beschriften und tausend kleine Handgriffe mehr zu erledigen. Ohne unsere vielen Helfer und Unterstützer wäre das Projekt kaum zu schaffen gewesen, sagt das Paar.

Auch die Töchter haben keine Mühe gescheut, tonnenweise Kisten für den Museumsumzug von Fehrenbötel nach Stolpe gepackt, Unkraut auf dem Außengelände gejätet, Bücherkartons ein- und ausgepackt und mehr.

Am morgigen Sonnabend, 22. Juni, um 11 Uhr öffnet der Urzeithof am Pfeifenkopf in Stolpe erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. Kreispräsident Stefan Leyk wird dabei sein, ebenso zahlreiche Kollegen befreundeter Museen, Sammler, Helfer und viele andere Gäste. In einem Labyrinth durch die Erdgeschichte kann man im Museum ausgestorbenen Tiergruppen, echten Dinosauriern und riesigen Mammutknochen begegnen. Ein Café gibt es auch.

Der Urzeithof wird ab dem 22. Juni von Mittwoch bis Sonntag täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Gruppen, Schulklassen und Kindergeburtstage dürfen jederzeit einen Termin vereinbaren.

>www.urzeithof.de