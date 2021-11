Querpass : Absolutes Kultpotenzial in Fußball-Neumünster

Nach dem Trainerwechsel beim Verbandsligisten SV Wasbek darf man sich bedanken und zugleich auf die Zukunft freuen.

Wasbek | Das kam überraschend. Der Abschied von Vater und Sohn Zmijak als Trainergespann beim Verbandsligisten SV Wasbek kam für Außenstehende unerwartet, ist als Schritt so kurz vor der Winterpause aber ungemein konsequent. Für Mariusz und Roman Zmijak war der Zug am Bahndamm entgleist, sie machten Platz. Es ehrt die beiden, dass sie ihren Schritt in einer Si...

