Fußball-Oberliga C-Jugend : Absoluter Wahnsinn beim Spiel des TuS Nortorf

Trainer Kai Köchel ist in der Partie beim JFV Nordfriesland der Verzweiflung nahe.

Hattstedt | Zum fünften Mal in Folge ungeschlagen blieb der TuS Nortorf in der Fußball-Oberliga der C-Junioren. Beim JFV Nordfriesland gab es ein 2:1. Die Gäste verbesserten sich damit auf den fünften Tabellenplatz. Dusel in der Nachspielzeit Nach zuletzt zwei Unentschieden betrieb die Mannschaft von Trainer Kai Köchel bei ihrem insgesamt schon siebten Saisonsieg ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.