Fußball-Landesliga Mitte : „Absolut enttäuschend“: VfR Neumünster mit sich und der Welt unzufrieden

Rasensport erzielt trotz zahlreicher Großchancen nur ein 1:1 beim Heikendorfer SV. Das Spiel gerät zur Schlammschlacht.

Heikendorf | Die kuriose Ergebnisserie ist beendet, der VfR Neumünster steht erstmals in dieser Saison in der oberen Tabellenhälfte der Fußball-Landesliga Mitte, ist nun Sechster. Nachdem sich in den sieben Partien zuvor immer Sieg und Niederlage abgewechselt hatten, entführte Rasensport beim Heikendorfer SV nach einem 0:1-Pausenrückstand noch ein 1:1. Gemessen am ...

