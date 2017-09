Ruhestand : Abschied aus der großen Familie

vergrößern 1 von 2 Foto: fek 1 von 2

Neumünster | „Es ist nicht üblich, dass wir unsere Mitarbeiter mit großem Brimborium in den Ruhestand schicken“, sagte Alfred von Dollen. „Doch im Fall von Frau Schröder ist eine Ausnahme mehr als angemessen“, erklärte der Geschäftsführer des Friedrich-Ebert-Krankenhauses auf der offiziellen Verabschiedung von Jutta Schröder. Nicht weniger als 41 Jahre war die Neumünsteranerin in der betriebseigenen Kindertagesstätte des FEK tätig, allein 39 Jahre als deren Leiterin. Gestern war ihr letzter Arbeitstag.

„Unser Kindergarten genießt einen sehr guten Ruf – hausintern und nach außen“, sagte von Dollen. Das sei auch Jutta Schröder zu verdanken. „Bildungsaufträge und pädagogische Ansätze veränderten sich im Laufe der Jahrzehnte, aber Sie waren die Konstante, auf die man sich immer verlassen konnte“, wandte sich der Geschäftsführer an die ausgebildete Kindergärtnerin.

Jutta Schröder (63) sagt über ihr Erziehungskonzept: „Harmonie war mir über all die Jahre immer wichtig. Die Kinder sollten sich wie in einer großen Familie fühlen.“ Generationen von Kindern lernte sie im Laufe ihrer Berufsjahre kennen. Manche bringen heute ihren eigenen Nachwuchs in die FEK-Kita. „Für unsere Mitarbeiter ist der Kindergarten auf dem FEK-Gelände Gold wert“, sagte von Dollen. Die Öffnungszeiten berücksichtigen die Schichtdienste, und das Personal überzeugt mit Engagement und Kreativität.

Als Jutta Schröder ihren Dienst am 1. August 1976 antrat, war der städtische Kindergarten in einer kleinen Holzbaracke neben dem Caspar-von-Saldern-Haus untergebracht. „Die sah auf den ersten Blick nicht sehr einladend aus“, erinnerte sie sich. Doch Inhalte zählen, damals wie heute. Jutta Schröder blieb, organisierte zwei Jahre später den Kita-Umzug ins Kinderkrankenhaus mit, wurde Leiterin der Einrichtung und trug maßgeblich dazu bei, dass der erneute Umzug 2007 ins ehemalige Schwesternwohnheim reibungslos über die Bühne ging.

Jutta Schröder ließ sich nie aus der Ruhe bringen. „Nur einmal stießen wir an unsere Grenzen“, sagte sie: Mitte der 80er-Jahre hatte eine Läuse-Epidemie die Kita fest im Griff. „Die Läuse waren sehr hartnäckig. Statt zu verzweifeln, beschlossen wir ein Event aus der misslichen Lage zu machen. Wir besorgten uns Tücher und wickelten sie als Turbane um unsere Kopf. Niemand wurde ausgegrenzt.“

von Thorsten Geil

erstellt am 01.Sep.2017 | 12:00 Uhr