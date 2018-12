Bordesholm : Abrocken mit der Legende „Lake“

150 Zuhörer genossen einen fantastischen Musikabend.

Höchster Musikgenuss im Savoy: Die Gruppe „Lake“, die seit fast 50 Jahren bestehende deutsch-britische Rock- Formation, riss jetzt die 150 Besucher von den Sitzen.

Man wusste gar nicht, worüber man bei diesem Auftritt der ewig jungen Veteranen mehr staunen sollte: über die voluminöse und kräftige Stimme von Gründungsmitglied Ian Cussick, der die Band seit 2012 wieder bereichert, oder über den in stoischer Manier seine E-Gitarre zelebrierenden Alex Conti, ein Saiten-Virtuose von Gottes Gnaden. Nicht zu vergessen natürlich Drummer Mickey Stickdorn, Bassist Holger Trull und Keyboarder Jens „Zwiebel“ Skwirblies als optisch (mit Sonnenbrille) wie musikalisches Original mit viel Charme und Kompetenz.

Die Musiker brauchten nicht lange, um für Stimmung zu sorgen. Schon beim Auftakt „Passion and Pride“ schwebte eine Aura bis in die hintersten Reihen, die sich im Laufe der zwei Stunden in geheimnisvolle Magie umwandelte. Diese führte auch in die Historie epochaler Rockgrößen, die Lake einerseits zitierten, aber trotzdem eigenständig rüberbrachten. Steely Dans „Black Friday“ und „Reeling in the Years“ sind da beste Beispiele: Stellte sich die Band einerseits in den Dienst des Songs, brillierte Ian Cussick mit deutlich rauerer Stimme zum Original und steuerte Alex Conti verzweigte Gitarrenläufe der Komposition bei. Überhaupt Conti: Mit der gereiften Nonchalance eines Rockers jubilierte sich der gebürtige Berliner durch den wuseligen Instrumental-Dickicht, den fast jedes Lake-Stück an diesem Abend zu bieten hatte.

Auf die Spitze trieben die Fünf dies bei „Dancing with Steeve“, einem zehnminütigen Trip durch die Rock- und Pop- Geschichte mit Stippvisiten bei Prince und Stevie Wonder, um dann doch wieder bei der eigenen Genialität zu landen.

Da gab es dann beim Abrocken bis in die Nacht kein Halten mehr, und am liebsten hätten alle bis Neujahr weitergefeiert.