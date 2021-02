Keine Mieter mehr : Abriss vom Parkcenter in Neumünster wird immer wahrscheinlicher

Die Tiefgarage ist offenbar baufällig. Die Pläne für den Standort gehen in der Politik auseinander.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

09. Februar 2021, 17:19 Uhr

Die Türen sind zu – und so wie man hört womöglich für immer. Das 1976 eröffnete Parkcenter an der Christianstraße hat geschlossen. Schon im Herbst ist der letzte Mieter ausgezogen. Seitdem ruht alles still. Und die Gerüchte werden lauter, dass das Gebäude nun abgerissen wird. Ein Grund: Die Tiefgarage unter dem ehemaligen Konsumtempel ist zum einen zu klein und kann zum anderen offenbar dem hohen Grundwasserdruck nicht mehr standhalten. Die Risse in den Wänden werden immer tiefer. Der Eigentümer, die Terra-Contor Verwaltungsgesellschaft aus Berlin, äußert sich nicht – auch nicht gegenüber der Stadtverwaltung.

„Aktuell sind keine Planungen bekannt, die letzten sind aus dem Jahr 2016“, erklärt Stadtsprecher Stephan Beitz auf Nachfrage. Und Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras ergänzt, Versuche mit dem Besitzer Artur Süßkind ins Gespräch zu kommen, seien bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Zuletzt hieß es aus Berlin: „Derzeit arbeiten wir daran, das Grundstück zu entwickeln und attraktiver zu gestalten.“ Es fehle aber noch eine abschließende Löschung für das Grundstück aus dem Register, ehe Artur Süßkind und die Architekten Schnittger aus Kiel loslegen könnten. Das ist rund drei Jahre her.

Geplant war schon vieles. Kaufland wollte hier einen großen Markt eröffnen. Die Stadtverwaltung hatte Interesse, Büros anzumieten, auch ein neuer Wohnblock war im Gespräch. Nach seiner Erfolgszeit in den 80er-Jahren und Anfang der 2000er-Jahre zogen in der jüngsten Vergangenheit dann immer mehr Geschäfte aus. Ein Hauptmieter, die Diakonie, orientierte sich in neue Gebäude zwischen Kieler Straße und Anscharkirche. Die Attraktivität des Standortes sank immer weiter. Nun will auch die Politik Antworten.

„Es muss da etwas passieren“, sagt etwa Franka Dannheiser (SPD). Von einem Abriss hält die Bauexpertin allerdings wenig. „Die Bausubstanz ist außer in der Garage noch gut. Sie wünsche sich einen Vollsortimenter wie Kaufland, zudem ein Parkhaus neben der Anscharkirche, dort, wo jetzt noch ein Parkdeck ist. „Davon würde auch das Parkhotel profitieren, das immer gut ausgebucht ist und sich vergrößern möchte“, sagt Franka Dannheiser. Die Tiefgarage könne man abdichten und als Anlieferungszone und Lager verwenden.

Das sieht Ratsfrau Helga Bühse (CDU) ganz anders. „Noch mehr Einzelhandel in der City ist schwierig“, sagt die Vorsitzende des Bau- und Vergabeausschusses. Die Zukunft liegt für sie in einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude, das sich architektonisch an die Umgebung, insbesondere die gegenüberliegende Anscharkirche, anpasst.

Genau dazwischen positioniert sich Thomas Krampfer (Grüne). „Wir haben keine Präferenzen“, sagt der Vorsitzende des Planungs- und Umweltausschusses. Er erwarte zunächst ein Konzept. Doch genau das fehlt. Die Stadt jedenfalls ist auf alles vorbereitet. „Wenn eine Planung oder ein Konzept vorgelegt wird, ist zunächst zu prüfen, ob das Erfordernis besteht, den vorhanden Bebauungsplan zu ändern. Sollte dies der Fall sein, wird ein Änderungs- oder Neuaufstellungsverfahren eingeleitet“, erklärt Stadtsprecher Stephan Beitz das Procedere.

Klar ist derzeit nur eines: Niemand möchte an dieser Stelle eine jahre- oder womöglich jahrzehntelange Geschäftsbrache haben.