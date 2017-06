Einfeld : Abriss am Seekamp

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Die Baugenehmigung liegt vor, und deshalb hat jetzt auch am Seekamp in Einfeld der Abriss des ehemaligen Kirchenkreisjugendheims begonnen. Die frühere Hausmeisterwohnung auf dem etwa 6000 Quadratmeter großen Grundstück in bester Villenlage ist dort schon Geschichte.

Mehr zum Thema Seekamp : Hamburger Flair am Einfelder See

„Wir üben hier erstmal, dann geht es an das große Jugendheim“, sagte Baggerführer Björn Weller von der Firma Ernst Krebs. Mit seinem Kollegen Patrick Dechant entkernt er die Gebäude und trennt Holz, Metalle und Isoliermaterial vom übrigen Bauschutt zur späteren Entsorgung beziehungsweise zum Recyceln.

„Wir lassen nicht selbst als Wobau abbrechen, das ist die Aufgabe der Stadt“, sagte Wobau-Geschäftsführer Uwe Honsberg. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft hatte das von einer Jury entschiedene Bieterverfahren für sich entschieden (der Courier berichtete). Beim Verfahren war es nicht nur auf den Grundstückskaufpreis, sondern auch den architektonischen Entwurf angekommen. In der Jury war auch der Stadtteilbeirat vertreten.

„Die Vereinbarung ist, dass wir als Stadt das Grundstück baureif, das heißt nach dem Abriss der Gebäude, übergeben“, sagte Heinz Peters von der Liegenschaftsabteilung der Stadt. Die Ratifizierung des Kaufvertrages zwischen der Stadt und der Wobau sei für Juli avisiert.

„Danach wird ausgeschrieben, wir rechnen mit der Eröffnung der Submission am Anfang des vierten Quartals“, sagte Wobau-Chef Honsberg. Je nach Witterung könnte dann Anfang 2018 mit dem Bau begonnen werden.

Zum Zuge gekommen ist die Wobau mit einem Plan, der auf dem größten der drei Baufelder ein zweigeschossiges Gebäude mit acht hochwertigen Eigentumswohnungen vorsieht. Zwei zweigeschossige Doppelhäuser mit jeweils zwei Eigentumswohnungen sollen sich anschließen.

Der Architektenentwurf für das Ensemble stammt vom Hamburger Büro Czerner, das auch den Neubau an der Ecke Beethovenstraße/Färberstraße geplant hat. Die Wobau hatte dort ihre frühere Geschäftsstelle aufgegeben und war in die alte Feuerwache an der Wittorfer Straße/Schützenstraße umgezogen.

von Rolf Ziehm

erstellt am 23.Jun.2017 | 08:30 Uhr