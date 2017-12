Neumünster : Abfallkalender sorgt für Ärger

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

von Christian Lipovsek

erstellt am 07.Dez.2017 | 07:45 Uhr

Neumünster | Heinz Harfst ist verärgert: „Derjenige, der dieses Papier entworfen hat, muss ein Rätselfreund sein und eine künstlerische Ader haben. Hier die richtigen Mülltonnen und Abholtage zu koordinieren ist für junge Menschen schon eine Herausforderung und für viele Ältere fast unmöglich. Außerdem kann man es nicht mehr einfach an die Pinnwand hängen.“ Mit seiner Kritik am neuen Abfallkalender der Stadt steht der Gartenstädter längst nicht allein da. Dabei soll nun eigentlich alles einfacher, systematischer und vor allem verlässlicher werden.

Marco Pemöller aus der Verwaltung des Technischen Betriebszentrums (TBZ) hat den neuen Plan entwickelt und nennt die Vorteile: „Bisher mussten unsere Mitarbeiter und deren Angehörige irgendwann zum Jahresende in den 42 Abfuhr-Bezirken unterschiedliche Abfallpläne austragen. Wenn die sich mal irgendwo vertan haben, war der Aufschrei groß. Dann riefen die Bürger bei uns an. Es war zeitintensiv, das nachträglich zu koordinieren.“ Damit sollte endlich Schluss sein. Pemöller entwickelte einen Plan für das gesamte Stadtgebiet, der nun bis Sonnabend mit der Post in alle Haushalte geliefert sein soll. „Das geht schneller und ist zuverlässiger. Wer am Montag noch keinen Abfallkalender hat, kann sich bei uns melden“, sagt Pemöller. Zudem liegt der Plan ab kommender Woche im Bürgerbüro am Großflecken aus.

Er könne verstehen, dass alles Neue gewöhnungsbedürftig sei. Der Kalender habe aber System und eine ausführliche Anleitung, betont er. Das Prinzip: Auf der Rückseite sind alle Straßennamen in Neumünster sowie die verschiedenen Tonnen aufgeführt. Die Abfuhrtermine können dann mit Hilfe einer Zahlen-Buchstaben-Kombination ermittelt werden. Diese wird auf der Kalender-Vorderseite eingetragen. „Man sucht sich anschließend einfach diese Daten heraus und sieht, wann die Leerung stattfindet“, sagt Pemöller. Besondere Abfuhrtermine sind zudem farblich hinterlegt. Die Kosten für die Herstellung und Verteilung seien dabei gleich geblieben.

Auch Ingo Kühl, Chef des TBZ, kann dem neuen Werk nur Positives abgewinnen: „Die Tochter aus Gadeland sieht nun genau, wann die Müllabfuhr bei ihrer Mutter in Einfeld stattfindet.“ Er verweist auch auf die App „MyMüll“. Hier kann sich jeder Smartphone-Besitzer eine Erinnerung für seine Straße einstellen. Und: Wer noch Fragen hat, trifft Ingo Kühl und Marco Pemöller beim Infostand morgen zwischen 15 und 18 Uhr auf dem Wochenmarkt Tungendorf. Der TBZ-Chef stellt klar: „Im Vergleich zu diesem Jahr ändert sich 2018 bei den Abfuhrterminen in der Stadt nichts.“