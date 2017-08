Zwischen Neumünster Nord und Bordesholmer Dreieck : A7 wegen Lkw-Unfall in Richtung Norden gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Friederichs 1 von 1

Auf der A7 hat es am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 einen Lkw-Unfall zwischen Neumünster Nord und dem Bordesholmer Dreieck gegeben. Dabei wurde der Lkw-Fahrer leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrbahn musste in Richtung Norden gesperrt werden. Die Umleitung führte Autofahrer über die A215 und A210 vom Kreuz Kiel zum Bordesholmer Dreieck. Auf der Umleitungsstrecke kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen. Die Sperrung sollte frühestens gegen 21 Uhr am Donnerstagabend aufgehoben werden. Möglicherweise konnte sich die Sperrung aber auch noch länger hinziehen, sagte der Polizeisprecher.

Der Lkw war aus noch ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gefahren und war dann auch mit der Außenschutzplanke kollidiert, bis er im Grünstreifen stecken blieb. Auch in der Gegenrichtung musste die Autobahn für die Bergungs- und Aufräumarbeiten auf einen Fahrstreifen verengt werden.

Bei dem Unfall hatte sich auch der Lkw-Tank geöffnet, Öl lief auf die Fahrbahn. Mit den Reinigungsarbeiten wurde nach der Bergung des Lkws gegen 18 Uhr begonnen.

von Maximilian Matthies

erstellt am 03.Aug.2017 | 19:36 Uhr