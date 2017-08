Neue Autobahnbrücke : A7 bei Neumünster am Wochenende über Nacht gesperrt

Neumünster | Die A7 wird am kommenden Wochenende von Samstagabend bis Sonntagmorgen zwischen Neumünster-Süd und Großenaspe voll gesperrt. Dies kündigte die Projektgesellschaft für den Ausbau der Autobahn, Via Solutions Nord, am Montag an.

Die Sperrung zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, sei erforderlich, um das Traggerüst für eine neue Autobahnbrücke abzubauen. Die zwischen den genannten Anschlussstellen gelegene Raststätte Brokenlande ist ab 20 Uhr und während der gesamten Sperrzeit nicht erreichbar.

erstellt am 28.Aug.2017 | 11:56 Uhr