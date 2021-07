Aktuelle Daten : Zwei neue Covid-19-Fälle in Neumünster - Inzidenz steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an. Ein Neumünsteraner musste wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Neumünster | Bei zwei Frauen wurde jetzt in Neumünster das Coronavirus nachgewiesen. Beide steckten sich bei einer mittlerweile bekannten infizierten Person an. Ein Neumünsteraner musste wegen seiner Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass derzeit zwei Personen mit Wohnort Neumünster klinisch behandelt werden. Die aktuellen Zahlen Die S...

