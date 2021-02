Zwei neue Coronafälle : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Neumünster auf 39,5 je 100.000 Einwohner

Seit Freitag hat das Gesundheitsamt nur zwei neue Corona-Infektionen nachgewiesen. 60 Menschen gelten als infiziert.

Neumünster | In Neumünster wurden am Wochenende zwei Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Zwei Männer hatten sich unabhängig voneinander bei einer bereits infizierten Person angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz war am Sonnabend im Vergleich zu Freitag von 5...

