Stall und Stroh in Flammen : Zwei Mal Brandstiftung in Grevenkrug: Die Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Neumünster geht davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden.

Grevenkrug | Beim Feuer in Grevenkrug vom 19. Juli geht die Polizei mittlerweile von Brandstiftung aus und sucht nun erneut Zeugen. Stall brannte und einen Fläche Gegen 23.30 Uhr war das Feuer im Kuhstall an der Dorfstraße 14 in Grevenkrug gemeldet worden. Der Stall brannte schließlich vollständig aus, die Kälber konnten von dem Eigentümer und mit nachbarsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.