Neumünster : Zwei Autobrände halten die Feuerwehr in Atem – Staus auf Südumgehung und A7

Kaum war der Brand eines Kleinlasters auf der Südumgehung von Neumünster gelöscht, musste die Berufsfeuerwehr zum nächsten Autobrand auf der A7. Dort staut sich aktuell der Verkehr Richtung Norden.

Neumünster | Gleich zwei Autobrände halten die Berufsfeuerwehr Neumünster am Donnerstagvormittag in Atem. Um kurz vor 12 Uhr mittags machte sich der Löschzug von der Südumgehung aus auf zur A 7 zwischen den Anschlussstellen Neumünster Mitte und Nord brennt eine Mercedes C-Klasse auf dem Standstreifen. Es gibt starke Rauchentwicklung. Der Verkehr in Richtung Norden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.