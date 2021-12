Abteilung geschlossen : Krankheitsfälle: Zwangspause beim Blutspendedienst im Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster

Mehrere der fünf Mitarbeiter fallen längerfristig aus. Das Deutsche Rote Kreuz bietet Termine am 29. und 30. Dezember sowie am 2. Januar in der Holstenhalle 2 an.

Neumünster | „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund eines langfristigen Personalausfalls vom 7. bis 31. Dezember keine Blut- oder Plasmaspenden im Blutspendedienst Neumünster stattfinden können. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.“ Wer regelmäßig in der Außenstelle des Blutspendedienstes Hamburg im Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) zum Aderlass geht, wurde ...

