Schon wieder ein Brand : Zündelt in Grevenkrug ein Feuerteufel?

Erneut brannte es an der Dorfstraße. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Grevenkrug | In der Nacht zu Montag ist es in Grevenkrug zum vierten Feuer innerhalb eines halben Jahres im Umkreis von nur wenigen hundert Metern gekommen. Erneut hat es an der Dorfstraße 14 gebrannt. Zwei Mal Brandstiftung in Grevenkrug: Die Polizei sucht Zeugen Gegen 23.57 Uhr wurde am Sonntag eine brennende Scheune auf einem Bauernhof an der Dorfstraße g...

