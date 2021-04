Zikita in Neumünster : 226 Kita-Kinder lesen den Courier

Einen Monat lang werden sich Kinder in dem Projekt „Zeitung in der Kindertagesstätte“ mit dem Courier befassen.

Neumünster | Sie sind die jüngsten Leser des Holsteinischen Couriers: Insgesamt 226 Kinder aus acht Kindertagestätten aus Neumünster und den Umlandgemeinden nehmen vom 19. April bis zum 12. Mai an dem Projekt „Zeitung in der Kindertagesstätte“ (Zikita) teil. Zeitung in ihrer Vielfalt Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern bekommen die Mädchen und Ju...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.