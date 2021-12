Grossharrie : Schlechte Qualität des Trinkwassers: Zentrale Versorgung im Gespräch

Die Grundeigentümer schließen ein Bürgerbegehren nicht aus. Am Dienstag tagt die Gemeindevertretung.

Großharrie | Seit etwa zwei Jahren steht das Thema der Trinkwasserversorgung in Groß- und Kleinharrie auf der Tagesordnung der Ortspolitiker. Ein Grund dafür liegt in den teilweise schlechten Wasserqualitäten der Brunnen. Der Anschluss an die zentrale Trinkwasserversorgung könnte das Problem lösen, ist aber umstritten. Großharrie: Kommt das Trinkwasser bald aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.