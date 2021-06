Tierpark Neumünster : Zahnarzt Constantin Friebel spendet 1000 Euro für Biber-Dame Furby

Starke Zähne und Europäischer Biber – das passt irgendwie gut zusammen, dachte sich der Nortorfer Dentist. Seit zehn Jahren ist er selbstständig. Aus diesem Anlass übernahm er jetzt die Patenschaft für das Tier.

Neumünster | Welches Tier passt am besten zu einem Zahnarzt? Na klar, der Biber. Nicht umsonst sind die kunstvoll angenagten Baumstämme der Verkaufshit des Tierparks Neumünster. Und so stand für den Nortorfer Dentisten Dr. Constantin Friebel auch schnell fest: „Ich möchte für 1000 Euro die Firmen-Patenschaft für Biber-Dame Furby übernehmen.“ Am Montag besuchte er ...

