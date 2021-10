Aktuelle Zahlen bei Corona : Zahl der Impfdurchbrüche in Neumünster steigt weiter an, die Inzidenz sinkt leicht

Sieben neue Fälle einer Ansteckung mit dem gefährlichen Virus hat die Stadt in den vergangenen 24 Stunden registriert. 65 Personen stehen unter Quarantäne, zwei befinden sich nach wie vor im Krankenhaus.

Neumünster | Bei sieben Erwachsenen ist in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster das Coronavirus neu nachgewiesen worden. Bei vier von ihnen sie die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und werde vom Fachdienst Gesundheit ermittelt, heißt es am Donnerstag von Seiten der Stadt. Sieben-Tage-Inzidenz bei 52,5 Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu ...

