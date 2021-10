Sechs neue Fälle am Wochenende : Zahl der Corona-Infizierten in Neumünster steigt weiter an – Inzidenz jetzt fast bei 50

Sechs neue Fälle, davon drei bei Kindern, hat das Gesundheitsamt registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist jetzt bei 47,5. Eine weitere Person musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Neumünster | Drei Erwachsene und drei Kinder steckten sich nach Auskunft von Stadtsprecher Stephan Beitz am Wochenende in Neumünster nachgewiesener Weise mit dem Coronavirus an. Bei einem der Betroffenen sei die Ansteckungsquelle derzeit noch unbekannt und werde vom Fachdienst Gesundheit ermittelt, so Beitz. Unter den Neuinfizierten sei ein Reiserückkehrer aus der...

