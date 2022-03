Arbeitsmarktzahlen : Zahl der Arbeitslosen in Neumünster steigt im Februar minimal an

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch und über dem Vorjahresniveau. Die Arbeitsagentur wirbt für die Woche der Ausbildung vom 14. bis 18. März.

Neumünster | Nach dem saisonbedingten Anstieg im Januar ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in Mittelholstein jetzt wieder gesunken. Das liegt aber vor allem an der Entwicklung im Kreis Rendsburg-Eckernförde, wo die Zahl der Arbeitslosen um 171 oder 2,9 Prozent zurückging. In der Stadt Neumünster waren im Februar 3402 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind zwöl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.