Getöteter Wolf im Wildpark Eekholt : Janosch und Alexander: Es war kein Kampf auf Leben und Tod

In 30 Jahren hat es keine so heftige Auseinandersetzung um die Rudelführung zwischen Wölfen in Eekholt gegeben.

Großenaspe | Der Kampf zwischen den beiden Wölfen Janosch und Alexander im Wildpark Eekholt bei Großenaspe hat deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Bereits im Januar hatte es die heftige Auseinandersetzung gegeben. Janosch musste schließlich wegen seiner Verletzungen eingeschläfert werden. „In Eekholt leben seit fast 30 Jahren Wölfe, und wir hatten es bisher ...

