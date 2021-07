Neumünster : Wohnungsbrand an der Carlstraße: Bewohner kann sich vor Flammen retten

Zu dem Brand am frühen Freitagnachmittag im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses rücken Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Mitte sowie der Rettungsdienst mit mehr als 20 Personen aus.

Neumünster | Einen Tag nach dem verheerenden Wohnungsbrand am Holsatenring ist es erneut zu einem Feuer in der Innenstadt gekommen. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr wählte der Bewohner einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Carlstraße / Ecke Roonstraße gegen 13.20 Uhr den Notruf, nachdem er Rauch bemerkt hatte. Der Löschzug und die F...

