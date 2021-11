Verzweifelte Anwohner : Mysteriöse Risse in Häusern in Neumünster – Pfusch von Maurern oder Ergebnis von Bremsschwellen?

In Ruthenberg treten schon länger an einigen Häusern merkwürdige Spalten in den Wänden auf. Die Stadt bezweifelt, dass diese etwas mit den Aufpflasterungen zu tun haben, über die täglich Busse fahren.

Neumünster | Maria Dworak ist den Tränen nahe. „Ich kämpfe schon so lange. Das ist eine psychische Belastung“, sagt die Ruthenbergerin. Dann schaut sie wieder auf die Risse in den Wänden. Im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, im Flur: Überall sind mehr oder weniger tiefe und breite Spalten in den Wänden. Die Anwohnerin der Andreas-Schlüter-Straße vermutet, dass die Schw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.