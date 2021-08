Bornhöved : „Wirtschaftswunder-Kaffeeklatsch“: Eintauchen in die heile Welt

Das Duo „Moby Schick“ spielte in der Alten Schmiede Hits wie „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“.

Bornhöved | Es war ein bisschen wie Eintauchen in eine heile Welt, in der weder Klimafragen noch Quarantäne eine Rolle spielen: Am Sonntagnachmittag gab es „Wirtschaftswunder-Kaffeeklatsch“ in der Alten Schmiede in Bornhöved. Gut 40 Besucher kamen in das historische Gebäude und lauschten unter Hygieneauflagen bei Kaffee und Kuchen den Liedern ihrer Jugend. Mus...

