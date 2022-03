„Wir machen Neumünster sauber“ : Eine Aktion der Rekorde: Hier gab es den meisten Müll in ganz Neumünster

In allen neun Stadtteilen wurde am Sonntag Müll gesammelt – in einem Stadtteil besonders viel. Dank der zahlreichen Sponsoren gibt es erstmals rund 1000 Euro für nachhaltige Umweltprojekte für die Stadtteilbeiräte.

Neumünster | Das war ein Tag der Superlative: Noch nie beteiligten sich so viele Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner an „Wir machen Neumünster sauber“. Und noch nie gab es so viel Geld für nachhaltige Projekte für die Stadtteile. Am Sonntag befreiten rund 1200 Teilnehmer die Umwelt von knapp sieben Tonnen wildem Müll. Dank der fast 50 Sponsoren bedeutet das 950...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.