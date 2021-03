„Wir machen Neumünster sauber“ : Fast zehn Tonnen Müll gesammelt - und in Einfeld lag das meiste

Genau 9,88 Tonnen Müll sind bei der Courier-Aktion am Sonntag zusammengekommen, davon alleine 2,26 Tonnen in Einfeld.

Neumünster | Es ist erfreulich und erschreckend zugleich: Genau 9,88 Tonnen Müll haben die 400 Teilnehmer der Courier-Aktion „Wir machen Neumünster sauber“ am vergangenen Sonntag aus der Natur gesammelt. Obwohl wegen der Corona-Pandemie damit nur rund die Hälfte an Teilnehmern an den Start gingen, kam bei der dritten Auflage fast genau dieselbe Menge wie 2019 bei ...

